Порошенко намерен встретиться с Трампом и Клинтон

Визит президента Украины Петра Порошенко в США запланирован на 18–21 сентября. В ходе поездки украинский лидер планирует встретиться с кандидатами в президенты США Трампом и Клинтон.

«По состоянию на сегодня подтверждена встреча с Хиллари Клинтон», — написал пресс-секретарь президента Украины Цеголко на своей странице в Facebook.

В программе визита Порошенко в США — его выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Ожидается, что Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств.

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