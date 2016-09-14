«Газпром» почти на треть увеличил поставки газа во Францию

Компания «Газпром» с 1 января по 13 сентября 2016 года увеличила экспорт газа из России во Францию на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество поставленного газа составило 8 млрд кубометров.

Об увеличении поставок газа во Францию говорится в официальном сообщении «Газпрома».

С 1 января по 15 августа 2016 года «Газпром» также нарастил экспорт газа в Европу, прирост составил 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер. В физическом выражении увеличение экспорта составило почти 10 млрд кубометров.

«Стабильно растет экспорт российского газа во Францию (29,3%), в Великобританию (62,1%), в Голландию (95,6%), в Данию (137,3%), то есть в страны-потребители по маршруту газопровода «Северный поток-2», работа над которым продолжается без изменения графика», — конкретизировал глава госхолдинга.

Спрос на российский газ увеличился в Австрии на 16,8%, в Греции — на 66,2% и в Польше — на 21,5%.