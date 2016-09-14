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ФРГ закрыла диппредставительства в Турции из-за угрозы терактов

Германские дипломатические представительства в Турции не будут работать в течение недели, пишет немецкая пресса

Дипмиссии ФРГ в Турции прекратили работу в связи с получением немецким МИДом сигналов о планируемых терактах. Как пишет немецкая пресса, дипмиссии Германии не будут работать до конца недели.

Информация о возможных терактах у зданий дипмиссий ФРГ в Турции проверяется. Сотрудники находятся в отпуске, а учащиеся школ — на каникулах, сообщает Süddeutsche Zeitung. При этом на сайте генерального консульства Турции в Стамбуле говорится, что ведомство не работает из-за празднования Курбан-байрама с 12 по 15 сентября.

Аналогичные действия Германия предпринимала в минувшем марте.  Тогда руководитель МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял об «очень конкретных сигналах» о планируемых терактах.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

ФРГ закрыла диппредставительства в Турции из-за угрозы терактов

Германские дипломатические представительства в Турции не будут работать в течение недели, пишет немецкая пресса

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