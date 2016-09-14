Прошла шестая видеоконференция оборонных ведомств РФ и США

На шестой видеоконференции представителей оборонных ведомств РФ и США, состоявшейся в среду, 14 сентября, обсуждались вопросы выполнения меморандума о безопасности полетов в Сирии.

На совещании было отмечено, что все каналы связи, созданные в соответствии с меморандумом, успешно функционируют.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что созданный механизм позволяет минимизировать риск возникновения инцидентов между самолетами ВКС России и возглавляемой США коалицией.

Также было заявлено, что контакты между экспертами обеих стран по дальнейшему обеспечению безопасности будут продолжать налаживаться.

Пока же сообщается, что авиация стран коалиции и ВКС РФ успешно взаимодействуют при нанесении ударов по террористам.