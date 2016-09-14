Цены на нефть снижаются на фоне увеличения добычи в США

Мировые цены на нефть снизились в ходе торгов до величин начала сентября на фоне информации министерства энергетики США об увеличении добычи сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов снижалась на 1,97%, составив в итоге $46,16 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI дешевели на 2,16% — до $43,93 за баррель.

Главной причиной снижения цены стала информация о том, что добыча нефти в США за отчетную неделю увеличилась на 0,41%, или на 35 тыс. баррелей в сутки.