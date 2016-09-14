Генсек ООН назвал свой срок работы «десятилетием прогресса и неудач»

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун охарактеризовал срок своего пребывания на посту «десятилетием прогресса и неудач» и признался, что будет скучать по своей работе. Свой пост он покинет в конце года.

Об этом глава всемирной организации заявил на пресс-конференции, собранной в честь начала 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это было десятилетие как прогресса, так и неудач. Принятие повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения по изменению климата, это одни из наиболее успешных моментов. Неспособность же урегулировать несколько затянувшихся конфликтов причиняла огромную боль», – цитирует Муна ТАСС.

Там же Генсек ООН назвал три существующих сегодня вызова для международного сообщества. Это мигранты и беженцы, кризис с которыми нуждается в решении, соглашение по климату и Сирия.

Конфликт в этой ближневосточной стране он считает основным очагом нестабильности в регионе и в мире и для его решения необходимы переговоры всех заинтересованных сторон.

Напомним, что 71 сессия Генассамблеи ООН начала свою работу во вторник 13 сентября.