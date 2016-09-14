ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в Лиге чемпионов

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью на выезде с леверкузенским «Байером» в стартовом мачте Лиги чемпионов.

Матч группы E прошел «Бай-Арене» в Леверкузене и завершился со счетом 2:2. Для армейцев игра началась трудно: уже на 9-й минуте Адмир Мехмеди забил первый мяч, а на 15-й ЦСКА пропустил снова, от Хакана Чалханоглу, сообщает «Р-Спорт».

Подопечные Леонида Слуцкого ответили точным ударом Алана Дзагоева на 36-й минуте, а уже на 38-й минуте счет сравнял Роман Еременко, эффектно пробив голкипера, который пропустил мч в ворота между ног.

В следующем туре квартета E 27 сентября ЦСКА сыграет с английским «Тоттенхэмом», а «Байер» встретится с «Монако».

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