НАБУ: Дело против Авакова не может быть закрыто

Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ) продолжает расследование дела в отношении главы МВД страны Арсена Авакова. Пресс-служба ведомства заявила, что по закону Генпрокуратура не может его закрыть.

«Досудебное следствие по упомянутым фактам в том числе и принятие решения о его завершении, относится к компетенции детективов бюро», – сообщили в НАБУ.

Вся информация о ходе расследования будет доводиться до сведения общественности.

Напомним, что дело в отношении Авакова было заведено по заявлению исполнительного директора «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина и передано НАБУ.

Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью 18 га, в которое были вовлечены должностные лица Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области и компания «Инвестор». Последнюю традиционно связывают с семьей Авакова.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура хочет закрыть расследование в отношении министра за недостаточностью улик.