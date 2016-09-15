МВФ одобрил выделение Украине транша в $1 млрд

Украина получит очередной транш финансовой помощи в $1 млрд в рамках четырехлетней программы, свидетельствуют результаты голосования в совете директоров Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно заявлению фонда после заседания в среду, Киев получит $716,11 млн. В рамках программы Украина должна была получить средства еще в 2015 году, тогда речь шла о $1,7 млрд, однако потом объем транша был урезан, сообщает РИА «Новости».

«Исполнительный совет МВФ сегодня утвердил второй обзор экономической программы Украины… Завершение этого обзора позволяет выплатить 716.11 млн SDR (приблизительно 1 млрд долларов), который в соответствии с соглашением позволит привести уровень выплат до 5,44421 млрд SDR (приблизительно 7,62 млрд долларов)», — говорится в заявлении.

Средства будут выделены вопреки протесту России, которая заявляла о непогашении Украиной своих долговых обязательств.

Напомним, накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Украине не удастся сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда, однако при этом, принимая стабилизационную программу, Киев фактически переходит на условия внешнего управления. При этом министр отметил, что на очередном заседании совета директоров МВФ Россия проголосует против выделения транша, так как это противоречит действующим правилам фонда относительно стран с суверенной задолженностью.

Ранее стало известно, что вопрос о транше будет рассмотрен советом директоров МВФ 14 сентября.

Напомним, российский Минфин в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

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