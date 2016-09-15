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Четверг,
15 сентября
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Предприятия «Роскосмоса» не могут согласовать параметры полета на Луну

Дискуссия грозит лунной программе срывом

Предприятия «Роскосмоса» не могут согласовать между собой параметры лунной программы, что наверняка затянет принятие окончательного решения и предопределит сдвиг сроков межпланетной пилотируемой экспедиции.

Сейчас дискуссия свелась к тому, что нужно перепроектировать — космический корабль или ракету для полета на Луну. Уступать в этом споре никто не хочет, потому что уступивший возьмет на себя ответственность за перенос дат лунной миссии: перепроектирование потребует времени.

Глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев отверг идею генерального конструктора по ракетным комплексам госкорпорации «Роскосмос» Александра Медведева доработать космический корабль с учетом изменившихся условий вывода на орбиту.

— Перед нами стоит комплексная цель по освоению Луны, предполагающая доставку туда различных модулей, поэтому здесь нам не обойтись без традиционной схемы с разгонным блоком (от нее как раз и предлагал отказаться ракетный конструктор. — «Известия»). В любом случае эта идея требует дополнительных обсуждений с Александром Алексеевичем Медведевым, — заявил Солнцев «Известиям». — И, как показывает опыт нашей с ним совместной работы, правильное решение мы обязательно найдем и соответственно выполним задачи, которые  в данный  момент требуют решения.

В «Роскосмосе» обещают разрешить поэтапно все возникающие вопросы.

— Дискуссия конструкторов и глав предприятий, поиск самых верных решений, в частности, и по лунной программе — это часть отечественной школы космонавтики, это традиция. Обсуждения и споры всегда были и будут. А когда компетентное мнение выражают руководители и инженеры с огромным опытом, за плечами которых сотни успешно запущенных ракет и космических кораблей, это еще и очень интересно, — говорит официальный представитель госкорпорации Игорь Комаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лунная программа на грани срыва

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Предприятия «Роскосмоса» не могут согласовать параметры полета на Луну

Дискуссия грозит лунной программе срывом

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