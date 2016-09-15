Великобритания не желает отменять санкции против РФ

Великобритания сама не желает отменять санкции против России и выступает за сохранение таковых со стороны Евросоюза(ЕС).

Эта позиция останется неизменной даже в случае выхода страны из Европейского содружества, заявил глава МИД Соединенного королевства Борис Джонсон в Киеве, где он находится с официальным визитом.

«Brexit или нет, для нас это ничего не меняет» – добавил министр.

Джонсон назвал задачу сохранения санкций против РФ принципиальной и привязал решение этого вопроса к выполнению Минских соглашений по Донбассу, не смотря на то, что Москва всегда заявляла, что не является стороной в этом конфликте.

Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Позже ограничительные меры по сотрудничеству и торговле расширялись и продлевались. Россия, в свою очередь была вынуждена ввести контрсанкции.

Напомним, что ранее Джонсон не раз встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым и они обсуждали проблемы урегулирования в Сирии и на Украине.

