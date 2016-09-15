ЦБ разъяснил банкам принцип определения сомнительности МФО

Центробанк призвал банки не считать микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, сельскохозяйственные и кредитно-потребительские кооперативы (КПК) априори средством для вывода активов. Регулятор направил российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина (есть у «Известий») с рекомендацией оценивать совокупность рисков при приеме на обслуживание подобных компаний и не присваивать им повышенный уровень риска только из-за их статуса. Эксперты поддержали такой подход.

На данный момент банки самостоятельно определяют, какую степень риска присваивать тому или иному клиенту в правилах внутреннего контроля. Как следует из письма ЦБ, кредитные организации должны проводить комплексный индивидуальный анализ при приеме МФО, ломбардов, сельскохозяйственных и КПК на обслуживание.

«Оценка риска заключения договора банковского счета в целях совершения операций в целях отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и риска совершения клиентом операции (в тех же целях) должна являться результатом анализа совокупности имеющихся у кредитной организации и некредитной финансовой организации документов, сведений и информации о клиенте, его деятельности, совершенных (планируемых) операциях и контрагентах», — говорится в письме.

То есть за основу оценки банком должна приниматься не форма организации, а ее финансовое состояние и характер. Пока всё иначе. По словам начальника службы финансового мониторинга Бинбанка Дины Багатовой, при приеме на обслуживание МФО, КПК, ломбардов банками уже давно применяются меры повышенного внимания.

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ЦБ призвал банки не считать МФО априори сомнительными