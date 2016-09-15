Госдеп США инструктирует наблюдателей для работы на выборах в РФ

На зарубежных наблюдателей, которые будут работать или уже приступили к работе на российских выборах, оказывают давление их американские коллеги. По информации «Известий», граждане США «диктуют свои условия игры» международным организациям, в состав которых они входят. В частности, от источника в дипломатических кругах стало известно, что они «дают политические установки наблюдателям, которые будут работать 18 сентября в России, также рекомендуют выставлять отрицательные оценки и в негативном ключе комментировать российскую избирательную кампанию». В профильных комитетах верхней и нижней палат Федерального Собрания РФ не исключают такого рода провокации, более того, считают их скорее ожидаемыми. Эксперты отмечают, что международные наблюдатели перед поездкой за границу проходят инструктаж при участии Госдепа США.

«На представителей некоторых международных организаций американская сторона оказывает однозначное давление», - сообщает источник из дипломатических кругов. В частности, по его словам, установки от США получили Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ), ОБСЕ и Организация американских государств (ОАГ). Членам их миссий советовали отказаться от участия в наблюдении за российскими выборами.

В Центризбиркоме уточнили, что от ОАГ, например, в Россию приедет только один наблюдатель, но в российской ЦИК уверены, что "это тоже неплохо - расширяет географию". Зарубежная избирательная комиссия США пока не ответила на приглашение ЦИК РФ, скорее всего, от нее никого не будет.

- Американцы будут работать в составе международных миссий, они активно ведут себя в преддверие выборов в Государственную Думу РФ, мы ждем их официальных оценок и уверены, что они будут с отрицательным контекстом, - рассказал источник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

США оказывают давление на международных наблюдателей в РФ