Мединский призвал Медведева помочь творческим династиям РФ

Владимир Мединский предложил Дмитрию Медведеву помочь творческим династиям и внести изменения в постановление правительства №568, которое исключает возможность семейной работы в учреждениях культуры.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, Мединский направил премьер-министру письмо, где предложил два варианта решения проблемы: либо установить, что действие постановления не распространяется на творческих работников, либо предусмотреть рассмотрение спорных вопросов соответствующими комиссиями при федеральных государственных органах.

Эксперты, опрошенные «Известиями», единогласно приветствовали инициативу Владимира Мединского, но разошлись в выборе варианта.

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Мединский призвал Медведева сохранить творческие династии