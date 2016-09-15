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Мединский призвал Медведева помочь творческим династиям РФ

Глава Минкульта написал письмо главе правительства с просьбой пересмотреть запрет на совместную работу родственников в культуре

Владимир Мединский предложил Дмитрию Медведеву помочь творческим династиям и внести изменения в постановление правительства №568, которое исключает возможность семейной работы в учреждениях культуры.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, Мединский направил премьер-министру письмо, где предложил два варианта решения проблемы: либо установить, что действие постановления не распространяется на творческих работников, либо предусмотреть рассмотрение спорных вопросов соответствующими комиссиями при федеральных государственных органах.

Эксперты, опрошенные «Известиями», единогласно приветствовали инициативу Владимира Мединского, но разошлись в выборе варианта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мединский призвал Медведева сохранить творческие династии

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Мединский призвал Медведева помочь творческим династиям РФ

Глава Минкульта написал письмо главе правительства с просьбой пересмотреть запрет на совместную работу родственников в культуре

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