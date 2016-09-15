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Опоздавшие на самолет пассажиры напали на сотрудников авиакомпании

Полиция рассматривает заявления обеих сторон

Опоздавшие на регистрацию пассажиры устроили скандал с представителями авиакомпании в аэропорту Внуково. Конфликт перерос в потасовку, один человек получил легкие телесные повреждения.

По информации пресс-службы транспортной полиции, группа людей, не успевшая на рейс в Краснодар, явилась в офис перевозчика и потребовала посадить их на самолет. По их мнению, опоздание было небольшим и авиакомпания могла пойти навстречу.

После отказа вспыхнула драка. Сотрудник компании, получивший травмы, подал заявление в полицию. Пассажиры, в свою очередь, тоже в долгу не остались.

«На данный момент в полиции рассматриваются два встречных заявления: одно от пассажиров, другое от представителей авиакомпании», – сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.

Напомним,  что неадекватное поведение может дорого обойтись авиадебоширу.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Опоздавшие на самолет пассажиры напали на сотрудников авиакомпании

Полиция рассматривает заявления обеих сторон

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