Опоздавшие на самолет пассажиры напали на сотрудников авиакомпании

Опоздавшие на регистрацию пассажиры устроили скандал с представителями авиакомпании в аэропорту Внуково. Конфликт перерос в потасовку, один человек получил легкие телесные повреждения.

По информации пресс-службы транспортной полиции, группа людей, не успевшая на рейс в Краснодар, явилась в офис перевозчика и потребовала посадить их на самолет. По их мнению, опоздание было небольшим и авиакомпания могла пойти навстречу.

После отказа вспыхнула драка. Сотрудник компании, получивший травмы, подал заявление в полицию. Пассажиры, в свою очередь, тоже в долгу не остались.

«На данный момент в полиции рассматриваются два встречных заявления: одно от пассажиров, другое от представителей авиакомпании», – сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.

Напомним, что неадекватное поведение может дорого обойтись авиадебоширу.