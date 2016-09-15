Объем помощи МВФ Украине в 2016 году может составить $2,3 млрд

Украина к концу 2016 года может получить от Международного Валютного Фонда (МВФ) общую финансовую помощь в размере $2,3 млрд, включая уже выделенный Киеву транш в $1 млрд. Об этом сообщил источник в фонде.

В ответ на вопрос о том, на какую сумму в целом может рассчитывать Киев, источник заявил, что «до конца года до $2,3 млрд», передает РИА «Новости».

Как писали «Известия», 14 сентября совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в $1 млрд. Отметим, что это решение принято вопреки претензиям РФ о невозврате долга.

Напомним, накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Украине не удастся сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда, однако при этом, принимая стабилизационную программу, Киев фактически переходит на условия внешнего управления.

При этом министр отметил, что на очередном заседании совета директоров МВФ Россия проголосует против выделения транша, так как это противоречит действующим правилам фонда относительно стран с суверенной задолженностью.

Напомним, российский Минфин в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

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