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Четверг,
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Генсек ООН раскритиковал Трампа за слова о мусульманах

Пан Ги Мун считает высказывания кандидата в президенты США противоречащими Всеобщей декларации прав человека

Генсек ООН Пан Ги Мун раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за слова о мусульманах и мексиканцах.

Трамп в ходе предвыборной кампании не раз выступал против приема страной беженцев-мусульман.

Кроме того, республиканец заявил, что став президентом США, он возведет на границе с Мексикой стену, которую не смогли бы преодолеть нелегальные мигранты. Последних он обвиняет в совершении многочисленных преступлений.

Пан Ги Мун считает такие высказывания недопустимыми для главы государства.

«Моя позиция и позиция ООН состоит в том, что вне зависимости от страны и от того, кто является ее лидером, ясно, что ксенофобия, дискриминация в отношении любых людей, независимо от их этнического происхождения, расовой принадлежности, религиозных взглядов или пола… противоречит Всеобщей декларации прав человека» - сказал глава ООН.

Сам генсек считает проблему беженцев вызовом мировому сообществу.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Генсек ООН раскритиковал Трампа за слова о мусульманах

Пан Ги Мун считает высказывания кандидата в президенты США противоречащими Всеобщей декларации прав человека

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