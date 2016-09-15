СК выдвинул версию происхождения миллиардов Захарченко

Следственный комитет выдвинул версии о происхождении миллиардов у временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Согласно одной из них, отец подозреваемого помогал проблемным банкам выводить свои активы за рубеж. В пользу этого говорит то, что в квартире, где были изъяты $120 млн и 2 млн евро наличными были найдены документы о переводе еще 300 млн евро в швейцарские банки.

Кроме того, отец полковника полиции Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков, сообщает «РИА Новости».

В числе клиентов семьи Захарченко были и владельцы Нота-банка, из которого было якобы похищено 26 млрд рублей.

Другая версия строится на том, что полковник занимался этим со своими коллегами. В любом случае квартира использовалась как банковское хранилище.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает дело ярким подтверждением того, что в стране ведется борьба с коррупцией.