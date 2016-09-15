Тайфун «Меранти» обрушился на Китай

Мощный тайфун «Меранти» в четверг, 15 сентября, достиг побережья Китая в провинции Фунцзянь.

Скорость ветра достигала 48 метров в секунду. О разрушениях и человеческих жертвах пока не сообщается.

В среду вечером метеорологическая служба Китая объявила наивысший «красный» уровень тревоги, сообщает «РИА Новости». Тогда же в нескольких крупных городах побережья были закрыты школы и детские сады.

На Тайване, где тайфун бушевал днем раньше, без электричества остались 860 тыс. семей, а все транспортное сообщение на острове было нарушено.

Ранее сообщалось что после Тайваня «Меранти» направился в сторону восточного побережья Китая.