МВФ проигнорировал протест РФ при выделении Киеву $1 млрд

Киев получит от Международного валютного фонда (МВФ) $2,3 млрд, включая уже выделенный Украине транш в $1 млрд, сообщил источник в фонде. Россия на заседании совета директоров фонда голосовала против.

Сообщается, что всего Украина в рамках программы за четыре года должна получить $17,5 млрд. В марте 2015 года Киев получил первые $5 млрд, в августе — $1,7 млрд. Общий объем помощи за 2016 год должен составить $2,3 млрд, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что принятое в среду решение о выделении Киеву $1 млрд было принято вопреки протестам России в связи с неуплатой Украиной долга. Россия на заседании совета директоров МВФ голосовала против выделения этого транша.

Как писали «Известия», 14 сентября совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в $1 млрд. Отметим, что это решение принято вопреки претензиям РФ о невозврате долга.

Напомним, накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Украине не удастся сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда, однако при этом, принимая стабилизационную программу, Киев фактически переходит на условия внешнего управления.

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