КНР может заблокировать резолюцию ООН по Северной Корее

Глава МИД Китая Ван И считает, что односторонние санкции не помогают разрешить ядерную проблему КНДР
КНР выступает против односторонних санкций против КНДР, которые не могут помочь в решении северокорейской ядерной проблемы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим японским коллегой Фумио Кисидой.
«Все стороны сфокусированы на авторитетном канале Совета безопасности, так что Китай выступает против односторонних санкций, которые бесполезны для разрешения проблемы», - отмечается в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
СМИ рассматривают заявление главы МИД страны, имеющей право вето в ООН, как решение Китая блокировать резолюцию Совбеза по ядерным испытаниям Северной Кореи, если она будет содержать требование о расширении санкций в отношении союзника Пекина.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов поговорил с чрезвычайным и полномочным послом КНДР Ким Хён Чжуном и выразил озабоченность новым ядерным испытанием Северной Кореи. По его словам, альтернативы возвращению к переговорному пути урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова нет.
Напомним, что 9 сентября, глава Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек японского правительства Есихидэ Суга сообщили о том, что КНДР провела новые ядерные испытания. В Пхеньяне эту информацию официально подтвердили несколько позже в тот же день. Южнокорейские военные сообщили тогда, что мощность взрыва составила 10 кт. По данным же источника в Вооруженных силах РФ, мощность взрыва могла составить около 30 кт.
В тот же день Совбез ООН провел экстренное совещание, заявив о готовности выработать новые санкции в отношении Северной Кореи. К этой инициативе присоединились Америка и Япония. При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.
До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.
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