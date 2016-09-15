Штаб Трампа обвинил демократов в кризисе на Украине

Неудачная перезагрузка отношений между Москвой и Вашингтоном, которая была предпринята в то время, когда пост госсекретаря США занимала Хиллари Клинтон, привела к кризису на Украине, заявил избирательный штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.



"Проваленная Клинтон перезагрузка с Россией привела к вторжению и аннексии частей Украины", - говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа в связи с намерением кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон встретиться на полях Генассамблеи ООН с лидером Украины Петром Порошенко.



В штабе республиканца также заявили, что США нужен сильный новый лидер на мировой арене, "такой, как Дональд Трамп, а не тот, кто вновь будет проводить политику лидерства из-за чужих спин, как это было на протяжении последних восьми лет".



Напомним, что 21 июля кандидат от Республиканской партии на пост вице-президента США Майк Пенс уже обрушивался с критикой в адрес внешней политики, проводимой Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. В числе провалов демократической администрации Пенс называл отношения с Россией.

«Внешняя политика Хиллари Клинтон и Барака Обамы — это лидерство с задней скамейки, изменение крайней черты в политике, разыгрывание перезагрузки с Россией, а также подъем и господство ИГИЛ (организация запрещена в России. — Ред.)» — приводит агентство «РИА Новости» слова Пенса, произнесенные им перед делегатами республиканского съезда.