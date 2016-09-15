Росинтербанк перестал обслуживать клиентов

С 15 сентября полностью перестал обслуживать своих клиентов Росинтербанк, входящий в первую сотню российских кредитных организаций по величине активов, об этом свидетельствует сообщение на сайте банка.



«Уважаемые клиенты и партнеры! В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ «Росинтербанк» не будут обслуживаться клиенты — физические и юридические лица», — говорится в сообщении.



ЦБ РФ с 14 сентября отключил Росинтербанк от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает источник «РИА Новости».



Отмечается, что банки, которые регулятор отключает от БЭСП, в большинстве случаев лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным и вызвано техническими причинами, например, хакерской атакой или сменой реквизитов.



Напомним, что Росинтербанк, по данным «РИА Рейтинг», занимал по итогам первого полугодия 2016 года 68-е место в российской банковской системе с активами в размере 102,3 млрд рублей. Согласно последней финансовой отчетности банка, население хранит в нем свыше 55 млрд рублей.