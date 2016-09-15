Из ячейки Газпромбанка в Москве похищено более 20 млн рублей

В Москве из ячейки Газпромбанка похищено более 20 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Оперативники изъяли видеозаписи с камер наблюдения для дальнейшего изучения.



Бизнесмен из Саратова в июне 2016 года арендовал две ячейки в одном из московских отделений Газпромбанка. Из одной ячейки пропали 3 млн рублей и €120 тыс., из другой — $16 тыс. и €90 тыс. Общая сумма похищенных денег составила более 20 млн рублей.



С заявлением в полицию о пропаже финансовых средств 49-летний мужчина обратился 14 сентября, передает ТВ Центр со ссылкой на ТАСС.

