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Из ячейки Газпромбанка в Москве похищено более 20 млн рублей

Предприниматель из Саратова в июне 2016 года арендовал две ячейки в банке для хранения своих сбережений

В Москве из ячейки Газпромбанка похищено более 20 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Оперативники изъяли видеозаписи с камер наблюдения для дальнейшего изучения.

Бизнесмен из Саратова в июне 2016 года арендовал две ячейки в одном из московских отделений Газпромбанка. Из одной ячейки пропали 3 млн рублей и €120 тыс., из другой — $16 тыс. и €90 тыс. Общая сумма похищенных денег составила более 20 млн рублей. 

С заявлением в полицию о пропаже финансовых средств 49-летний мужчина обратился 14 сентября, передает ТВ Центр со ссылкой на ТАСС. 

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Из ячейки Газпромбанка в Москве похищено более 20 млн рублей

Предприниматель из Саратова в июне 2016 года арендовал две ячейки в банке для хранения своих сбережений

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