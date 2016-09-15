Начальники Генштабов России и Турции обсудят Сирию в Анкаре

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетит турецкую Анкару, где обсудит урегулирование в Сирии со своим коллегой генералом Хулуси Акаром. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«5 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов совершит рабочий визит в Турецкую Республику. В Анкаре он встретится со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром, чтобы обсудить текущую обстановку и перспективы урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.

Конашенков также уточнил, что руководители обсудят перспективы двустороннего военного сотрудничества.