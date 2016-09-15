Алкоголь вреден даже в малых дозах — исследование

Врачи из США опровергли распространенное мнение о пользе для сердца небольшого употребления алкоголя. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, сообщает «Русская планета».

Согласно опубликованным данным, каждые 10 г спиртного, употребляемые ежедневно, на 5% увеличивают риск развития фибрилляции предсердий. Соответственно, снизить риск развития таких заболеваний сердца можно, лишь совсем прекратив употребление алкоголя.

Для этого вывода авторы проанализировали данные 5220 респондентов. Из них 54% составляли женщины, средний возраст которых — 56 лет. Участники прошли электрокардиографическое обследование, и из 17 659 обследований, сделанных в течение шести лет, исследователи обнаружили 1088 случаев фибрилляции предсердий.

Отдельно авторы статьи отмечают, что сама алкогольная зависимость может проявляться в той или иной степени в зависимости от того, в каком состоянии находится сердце человека.

Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) — разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350–700 в минуту, что исключает возможность их координированного сокращения. Это одна из наиболее распространенных аритмий.

