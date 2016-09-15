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Четверг,
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Захарова: Украина больше не является прибрежным государством

Уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву Москва от Киева не получала

Россия не получала от Украины уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву. Иск Киева к Москве о водах вокруг полуострова Крым является несостоятельным, так как теперь Украина не является прибрежным государством и не имеет полномочий претендовать на воды. Об этом заявила в четверг директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, заявления о том, что Украина передала России уведомление о подаче в арбитражный трибунал вопроса о якобы имеющих место нарушениях Россией своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву, в МИДе слышали. «Пока, однако, мы такого уведомления не получали», — сказала она.

«Россия как участник указанной конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору, и это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова», — цитирует Захарову РЕН ТВ.

Украина считает, по словам Захаровой, что ее суверенитет, права и юрисдикция распространяются на эти пространства, однако такая трактовка статуса вод вокруг полуострова крайне неверная.

После присоединения Крыма к России Украина больше не является прибрежным государством в отношении прилежащих к полуострову морских пространств и правами на них не обладает, добавила Захарова.

По словам директора департамента информации и печати, эта инициатива украинской стороны является не чем иным, как притязаниями на сам Крым.

Россия неоднократно выражала готовность обсуждать с Украиной деятельность в морских пространствах вокруг полуострова, однако украинские представители отказались от диалога, отметила официальный представитель МИД РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил «Известиям», что Киеву не стоит рассчитывать на компенсацию от России в связи с иском о якобы нарушениях Конвенции по морскому праву. Читайте об этом далее:

Украина не получит от России материальной компенсации за Крым

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Захарова: Украина больше не является прибрежным государством

Уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву Москва от Киева не получала

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