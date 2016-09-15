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ООН: число жертв конфликта на Украине превысило 9,6 тыс.

22,4 тыс. человек получили ранения

Количество жертв конфликта в Донбассе по состоянию на 15 сентября превысило 9,6 тыс. человек. Более 22,4 тыс. получили ранения. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

«Всего УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) зафиксировало 32,71 тыс. жертв среди гражданского населения, украинских военных и представителей вооруженных групп. Среди них 9,64 тыс. людей были убиты и 22,431 тыс. были ранены», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Ранее в сентябре ООН приводило данные, что в августе 2015 года в результате боевых действий погибли 43 мирных жителя и еще 137 были ранены. Тогда же сообщалось, что всего с начала вооруженного конфликта на востоке Украины были убиты 9569 человек и еще 22 212 получили ранения.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

ООН: число жертв конфликта на Украине превысило 9,6 тыс.

22,4 тыс. человек получили ранения

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