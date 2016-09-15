СКР и ФСБ проводят обыски в Музее Новороссии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге оперативники СК РФ совместно со следователями ФСБ проводят обыски в Музее Новороссии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник в музее.



«В 7 часов утра был вскрыт Музей Новороссии болгаркой. Там находился дежурный, но он побоялся открывать, потому что уже были случаи приезда псевдо-ФСБ и псевдо-МВД, людей, представлявшихся членами различных бандитских группировок», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».



По его словам, правоохранители вскрыли дверь в музей болгаркой. Причины следственных действий пока не ясны. Он отметил, что никакой противозаконной деятельности они не ведут.



Пресс-секретарь городского управления СК заявил, что ведомство не комментирует данные мероприятия.



Напомним, выставочная площадка открылась 9 мая 2015 года на улице Декабристов, 57, в Санкт-Петербурге. Официально она называется информационно-культурным центром «Мир войны». Его экспозиция рассказывает о событиях в истории народов Донбасса и России.

