Кремль: Россия поможет WADA найти хакеров, если попросят

Россия готова помочь Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании хакерских атак на серверы организации, если такой запрос поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит. Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области», — заявил Песков журналистам.

Напомним, хакерская группировка Fancy Bears опубликовала документы из взломанной системы WADA, из которых следует, что антидопинговое агентство разрешало некоторым спортсменам принимать запрещенные препараты. В WADA заявили, что киберпреступники действовали в интересах России, которая якобы таким образом отомстила за доклады о государственной системе допинга в российском спорте и отстранение национальной паралимпийской сборной от Игр в Рио.

Читайте также:

«WADA дискредитировано окончательно, его реформа неизбежна»

