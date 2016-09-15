Песков прокомментировал выделение Украине очередного транша

Россия выступает против выделения Украине очередного транша. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу.

«Мы не поддерживаем такое решение, выступаем против последовательно, это последовательная позиция Российской Федерации, и, собственно, здесь ничего не изменилось», — сказал он.

Напомним, накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что по итогам заседания совета директоров фонда было принято решение о выделении Украине очередного транша в размере $1 млрд. Лагард отметила, что украинская экономика показывает признаки восстановления, но стабильный рост требует завершения реструктуризации суверенного долга.

Напомним, ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Украине не удастся сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда, однако при этом, принимая стабилизационную программу, Киев фактически переходит на условия внешнего управления. Кроме того, Дмитрий Песков напоминал о долге Украины перед Россией в $3 млрд.



Напомним, в декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния. Средства до сих пор не были возвращены. В феврале российский Минфин подал иск к Украине в Высокий суд Лондона.



