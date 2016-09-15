В Кремле назвали условие возобновления встречи в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что переговоры пройдут в том случае, если будут обсуждаться конкретные вопросы в рамках минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление встреч на высшем уровне в «нормандском формате» в октябре пройдет только в том случае, если на повестке будут реальные вопросы для обсуждения.
«В случае если появится перспектива обсуждения субстантивных, конкретных вопросов, связанных с реализацией минских соглашений, то тогда есть смысл проводить встречу «нормандской четверки» на высшем уровне», — сказал Песков.
Он напомнил, что об этом шла речь во время переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в китайском Ханчжоу на саммите «двадцатки».
Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что Москва будет приветствовать визит на Украину министров иностранных дел Франции и Германии, если он будет способствовать выполнению Киевом минских договоренностей.
Более подробно обсуждать этот вопрос Песков отказался, сославшись на то, что это двусторонние отношения третьих стран, а не вопрос России.
Песков также подчеркнул, что российская сторона не могла обещать полного соблюдения «режима тишины» в Донбассе, так как не является стороной конфликта.
Ранее в Киеве об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Напомним, в Донбассе в ночь на четверг вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие было инициативой ЛНР и ДНР, о которой они объявили во вторник.
К такому же шагу призвали Киев главы МИД Германии и Франции на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
Если «режим тишины» не будет нарушен, то на следующей неделе в Минске соберется контактная группа по урегулированию конфликта.
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