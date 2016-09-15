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Вертолет упал на бок в результате жесткой посадки под Красноярском

Пострадали два человека

Вертолет Robinson R-66 перевернулся на бок, совершая жесткую посадку в Манском районе Красноярского края в четверг. В результате пострадали два человека.

«При посадке в населенном пункте Нарва вертолет опрокинулся на бок. Пострадали два человека», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (10.00 мск). Вертолет опрокинулся на бок во время посадки, однако возгорания не произошло.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Жертв и разрушений в результате жесткой посадки вертолета нет, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, воздушное судно принадлежит компании «КрасАвия».

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Вертолет упал на бок в результате жесткой посадки под Красноярском

Пострадали два человека

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