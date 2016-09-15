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Четверг,
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Минобороны начало онлайн-трансляцию с видеокамер в Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в дальнейшем количество пунктов онлайн-мониторинга обстановки в Сирии будет увеличено

В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики Министерство обороны России начало на своем сайте онлайн-трансляцию обстановки в сирийском Алеппо с двух камер на земле, а также с беспилотника.

«С 15 сентября 2016 года на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения. Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата», — говорится в релизе МО.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в дальнейшем количество пунктов онлайн-мониторинга обстановки в Сирии будет увеличено. 

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Минобороны начало онлайн-трансляцию с видеокамер в Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в дальнейшем количество пунктов онлайн-мониторинга обстановки в Сирии будет увеличено

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