Минобороны начало онлайн-трансляцию с видеокамер в Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в дальнейшем количество пунктов онлайн-мониторинга обстановки в Сирии будет увеличено
В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики Министерство обороны России начало на своем сайте онлайн-трансляцию обстановки в сирийском Алеппо с двух камер на земле, а также с беспилотника.
«С 15 сентября 2016 года на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения. Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата», — говорится в релизе МО.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в дальнейшем количество пунктов онлайн-мониторинга обстановки в Сирии будет увеличено.
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