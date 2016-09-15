Для жителей Приморья на несколько часов откроют южнокорейские корабли

Жителям и гостям Владивостока на несколько часов откроют доступ в южнокорейские корабли. Чтобы попасть на борт, нужно будет предъявит паспорт. Экскурсантам покажут только верхнюю палубу. Такие ограничения ввели военные Южной Кореи.

Корабли ВМС Южной Кореи прибыли с дружественным визитом 14 сентября. Во Владивостоке пришвартовались «Ли Сун Син» и танкер «Чонджи».



«Известия» ранее сообщали, что делегацию возглавляет контр-адмирал Ли Санг Хун. На борту корейских кораблей находятся 600 членов экипажа и 130 курсантов-кадетов.

Целью визита является укрепление дружеских отношений между двумя флотами и прохождение морской практики курсантов 4-го курса академии.

Это уже 12-й визит военных кораблей Южной Кореи во Владивосток. Впервые они посетили город в 1996 году. Последний визит был в 2014 году.



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