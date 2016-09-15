Песков прокомментировал сообщения об отставке Бастрыкина после выборов

Пресс-секретарь президента России заявил, что не располагает какой-либо информацией по данному вопросу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об отставке председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина после выборов в Государственную думу. Об этом он заявил на встрече с журналистами в четверг.
«Мне ничего об этом неизвестно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-либо новой информацией я не располагаю», — сказал он.
Дмитрий Песков также отметил, что ему неизвестно, возможны ли другие кадровые перестановки в ведомстве.
Ранее официальный представитель СКР Владимир Маркин на своей странице в Twitter призвал «не смешить людей» сообщениями об отставке Александра Бастрыкина
Напомним, 15 сентября в СМИ появилась информация о том, что Александр Бастрыкин может уйти со своего поста после выборов в Государственную думу, которые пройдут 18 сентября. Об этом сообщили источники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента. Также сообщалось, что свой пост может покинуть и сам Владимир Маркин. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слышит об этом впервые. В ведомстве информацию комментировать отказались.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.
Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.
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