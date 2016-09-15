Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

На востоке ФРГ произошли столкновения между местными и беженцами

Массовая драка произошла в городе Баутцен в федеральной земле Саксония, по данным полиции, конфликт произошел между 80 националистами и 20 мигрантами

На востоке Германии произошли столкновения между местными жителями и беженцами. Вторую ночь в городе Баутцен, федеральная земля Саксония, полиция работает в усиленном режиме.

Массовую драку, возникшую в ночь на четверг на центральной площади Баутцена, разнимали около 100 правоохранителей, конфликт возник между 80 ультраправыми и 20 мигрантами. Сначала возникла словесная перепалка, а затем в ход пошли кулаки, палки, бутылки.

После того как полицейские разделили драчунов на две группы, в силовиков со стороны беженцев полетели бутылки. Правоохранители расследуют уголовное дело по нанесению тяжких телесных повреждений и нарушению порядка.

Читайте также: Меркель считает, что ситуация с мигрантами в ФРГ стала лучше

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

На востоке ФРГ произошли столкновения между местными и беженцами

Массовая драка произошла в городе Баутцен в федеральной земле Саксония, по данным полиции, конфликт произошел между 80 националистами и 20 мигрантами

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке