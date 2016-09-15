На востоке ФРГ произошли столкновения между местными и беженцами

На востоке Германии произошли столкновения между местными жителями и беженцами. Вторую ночь в городе Баутцен, федеральная земля Саксония, полиция работает в усиленном режиме.

Массовую драку, возникшую в ночь на четверг на центральной площади Баутцена, разнимали около 100 правоохранителей, конфликт возник между 80 ультраправыми и 20 мигрантами. Сначала возникла словесная перепалка, а затем в ход пошли кулаки, палки, бутылки.

После того как полицейские разделили драчунов на две группы, в силовиков со стороны беженцев полетели бутылки. Правоохранители расследуют уголовное дело по нанесению тяжких телесных повреждений и нарушению порядка.

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