Полиция заинтересовалась джипом, который разъезжал по лестнице МГУ

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором Hummer демонстративно въехал на ступеньки физфака Московского государственного университета на Воробьевых горах
Столичное управление ГИБДД начала проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем марки Hummer, который заезжал на ступени физфака МГУ на Воробьевых горах.
«По факту размещения ролика в интернете начата проверка», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».
В пресс-службе также добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Устанавливается владелец машины и водитель, который находился за рулем в момент правонарушения.
Напомним, накануне полиция начала проверку по факту появления в интернете видео с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который с нарушением ПДД двигался по Кутузовскому проспекту.
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