Полиция заинтересовалась джипом, который разъезжал по лестнице МГУ

Столичное управление ГИБДД начала проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем марки Hummer, который заезжал на ступени физфака МГУ на Воробьевых горах.



«По факту размещения ролика в интернете начата проверка», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».



В пресс-службе также добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Устанавливается владелец машины и водитель, который находился за рулем в момент правонарушения.



Напомним, накануне полиция начала проверку по факту появления в интернете видео с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который с нарушением ПДД двигался по Кутузовскому проспекту.





