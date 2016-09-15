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Полиция заинтересовалась джипом, который разъезжал по лестнице МГУ

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором Hummer демонстративно въехал на ступеньки физфака Московского государственного университета на Воробьевых горах

Столичное управление ГИБДД начала проверку по факту появления в интернете видеоролика с автомобилем марки Hummer, который заезжал на ступени физфака МГУ на Воробьевых горах.

«По факту размещения ролика в интернете начата проверка», — цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс».

В пресс-службе также добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Устанавливается владелец машины и водитель, который находился за рулем в момент правонарушения.

Напомним, накануне полиция начала проверку по факту появления в интернете видео с автомобилем Lamborghini Gallardo оранжевого цвета, который с нарушением ПДД двигался по Кутузовскому проспекту.


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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Полиция заинтересовалась джипом, который разъезжал по лестнице МГУ

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором Hummer демонстративно въехал на ступеньки физфака Московского государственного университета на Воробьевых горах

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