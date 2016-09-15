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В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись утром в четверг в Богородском районе на автодороге Нижний Новгород – Касимов, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром в четверг в Нижегородской области произошло ДТП, на месте погибли четыре человека. «Сообщение об аварии поступило в 8.19 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях»,  — сообщается на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.

Автомобили «Хендай» и «Мерседес» столкнулись лоб в лоб на 23-м км трассы Нижний Новгород – Касимов, водитель и три пассажира немецкой иномарки скончались до приезда «скорой». Трое пострадавших, находившихся в салоне второй иномарки, госпитализированы в больницу.

Предположительно, причиной ДТП могли стать сложные погодные условия и мокрый асфальт. На месте аварии работали сотрудники МЧС, ДПС и медики «скорой», виновника аварии установит дознание.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись утром в четверг в Богородском районе на автодороге Нижний Новгород – Касимов, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области

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