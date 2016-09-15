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Четверг,
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Приватизация «Роснефти» может состояться до конца года

В начале сентября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщал, что сделка по приватизации «Роснефти» может состояться в любом месяце с октября по декабрь

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев полагает возможным проведение приватизации госпакета «Роснефти» до 2017 года. Отвечая на вопрос журналистов о том, успеет ли правительство провести приватизацию «Роснефти», Улюкаев ответил: «Успеваем».

Улюкаев не привел подробностей и деталей предложений инвестконсультанта.

Ранее «Известия» сообщили, что к продаже готовятся 19,5% акций «Роснефти», которые в настоящее время принадлежат РФ. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов  заявлял, что после реализации 19,5% акций «Роснефти» власти приватизируют 50,08% акций «Башнефти».

Шувалов отмечал, что инвестконсультанты предлагали осуществить приватизацию «Башнефти» и «Роснефти» как единого проекта.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Приватизация «Роснефти» может состояться до конца года

В начале сентября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщал, что сделка по приватизации «Роснефти» может состояться в любом месяце с октября по декабрь

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