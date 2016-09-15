Путевки в Турцию находятся на пике популярности

Отправляясь на отдых на турецкие курорты, россияне по большей части выбирают гостиницы категории "5 звезд"
Российские туроператоры по итогам первой полноценной недели чартерных авиаперевозок в Турцию зафиксировали высокую загрузку рейсов в эту страну и рекордные сроки продаж туров. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там отметили, что "в отдельных случаях спрос был так высок, что в ряде регионов пришлось ставить дополнительные цепочки и продлевать сроки полетной программы".
В ассоциации также сообщили, что "некоторого сезонного снижения цен на размещение в отелях Турции можно ждать к концу сентября, после завершения девятидневных каникул в честь праздника Курбам-байрам".
По данным АТОР, отправляясь на отдых на турецкие курорты, россияне по большей части выбирают гостиницы категории "5 звезд", работающие по системе «все включено».
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