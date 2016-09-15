Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт футбольной организации.



В активе национальной команды 685 очков. Ниже российская команда опускалась лишь раз — в декабре 1998 года, когда переместилась на 40-е место.



Первое место за собой сохранила сборная Аргентины (1646), а второе — Бельгия (1369). Сборная Германии (1347) обогнала сборную Колумбии (1323) и поднялась на третье место.

Четвертую строчку вместе с колумбийцами поделила сборная Бразилии (1323), которая поднялась с 10-го места.

Следом идут чилийцы (1284) и чемпионы Европы португальцы (1228). Замыкают топ-10 французская дружина (1188) и сборные Уругвая (1173) и Уэльса (1161), которые выбили с этих позиций сборные Испании (1141) и Италии (1124).

Самый существенный рывок совершила национальная команда Боливии (468), взлетевшая сразу на 35 строчек, — со 110-го места на 75-е. Самый большой провал у сборной Центрально-Африканской Республики (299), которая потеряла 35 позиций — с 87-го на 122-е место.



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