Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Миллионный пассажир МЦК получил годовую безлимитную карту «Тройка»

Московское центральное кольцо открыли 10 сентября

Миллионному пассажиру Московского центрального кольца вручили годовую безлимитную карту «Тройка», планшет и фотоаппарат.

Церемония награждения состоялась на станции «Шелепиха» МЦК, передает сайт НТВ.Ru.

Наталью Панфилову, которая стала юбилейным пассажиром, поздравил глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов. Он выразил надежду, что москвичи и гости столицы и впредь будут активно ездить по МЦК и «смогут по достоинству оценить преимущества новой транспортной услуги».

Московское центральное кольцо открылось 10 сентября. В течение сентября пассажиры будут ездить по ней бесплатно.

«Известия» писали, что к концу 2016 года на МЦК, протяженность которого составляет 54 км, будет действовать 31 станция. По проекту, с кольца можно будет пересесть на девять радиальных направлений железной дороги и на 11 линий метрополитена.

Пока работают 26 станций, 11 пересадок на метро и шесть на пригородные поезда.

Читайте также: 

Открытие МЦК лишило РЖД 3,5 млрд рублей ежегодных доходов

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Миллионный пассажир МЦК получил годовую безлимитную карту «Тройка»

Московское центральное кольцо открыли 10 сентября

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке