Миллионный пассажир МЦК получил годовую безлимитную карту «Тройка»

Миллионному пассажиру Московского центрального кольца вручили годовую безлимитную карту «Тройка», планшет и фотоаппарат.

Церемония награждения состоялась на станции «Шелепиха» МЦК, передает сайт НТВ.Ru.

Наталью Панфилову, которая стала юбилейным пассажиром, поздравил глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов. Он выразил надежду, что москвичи и гости столицы и впредь будут активно ездить по МЦК и «смогут по достоинству оценить преимущества новой транспортной услуги».

Московское центральное кольцо открылось 10 сентября. В течение сентября пассажиры будут ездить по ней бесплатно.

«Известия» писали, что к концу 2016 года на МЦК, протяженность которого составляет 54 км, будет действовать 31 станция. По проекту, с кольца можно будет пересесть на девять радиальных направлений железной дороги и на 11 линий метрополитена.



Пока работают 26 станций, 11 пересадок на метро и шесть на пригородные поезда.

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