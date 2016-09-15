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Госдеп США: в 2050 году пластик вытеснит рыбу из Мирового океана

О грядущей экологической катастрофе рассказала на брифинге представителям СМИ заместитель госсекретаря США Кэтрин Новелли

Вес пластика, выбрасываемого в океаны, в 2050 году превысит биомассу рыбы, живущей в Мировом океане, такими данными поделилась с журналистами замгоссекретаря США Кэтрин Новелли. Эти цифры приведены сотрудницей Госдепартамента на брифинге, посвященном форуму по сохранению океана.

Новелли обратила внимание, что более 3 млрд жителей планеты получают протеин из рыбы. А загрязнение Мирового океана в случае сохранения нынешних темпов может привести к исчезновению ряда видов рыб.

С учетом того, что в океане осаждается до 30% промышленных выбросов двуокиси углерода, его кислотность уже повысилась на 26%, уточнила Новелли.

«Это исключительно важно, даже если вы живете не в океане», — заключила заместитель госсекретаря США.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Госдеп США: в 2050 году пластик вытеснит рыбу из Мирового океана

О грядущей экологической катастрофе рассказала на брифинге представителям СМИ заместитель госсекретаря США Кэтрин Новелли

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