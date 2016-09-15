Глава ЦИК Памфилова сказала, что уйдет в отставку при провале выборов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что уйдет в отставку, если провалит выборы 18 сентября. При этом она подчеркнула, что «это не пораженческие настроения».



«Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям. Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку», — сказала она.



Напомним, что 5 сентября прошло заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Элла Памфилова сообщила об имеющихся в ходе подготовки выборов нарушениях.

«По сообщениям, связанным с проведением избирательной кампании, органами МВД возбуждено 21 уголовное дело, выявлено 326 административных правонарушений, в том числе в связи с нарушением предвыборной агитации — 221, в связи с подкупом избирателей — 5», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее «Известия» писали о печальной статистике в сфере нарушений законодательства о выборах. В конце августа речь шла более чем о 140 обращениях по поводу нарушений избирательного законодательства в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Пройдут выборы в единый день голосования, 18 сентября.