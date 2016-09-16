Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Кубок мира. Группа B. 1-й тур. Россия–Швеция

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В выходные стартует сильнейший по составу турнир национальных сборных, собирающий все сливки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из разных стран. После регулярных битв, проходивших на Кубке Канады в 1980-х годах между сборными СССР и Канады во главе с Уэйном Гретцки, нынешний формат Кубка мира по коммерческим причинам организуется всего третий раз за последние 25 лет. Предыдущие соревнования в 1996 и 2004 годах сложились для России провально. После неудачи команды Олега Знарка на майском домашнем чемпионате мира наши перспективы в Торонто также оцениваются как не очень радужные. Но достойное выступление в товарищеском матче против фаворита турнира — команды Канады, пусть и проигранном по буллитам, вселяет в болельщиков оптимизм.

18 сентября, 22.00. Air Canada Centre (Торонто, Канада). Прямая трансляция на «Первом канале»

Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Россия–Казахстан

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В выходные сборная России будет бороться за возвращение в Мировую группу Кубка Дэвиса, откуда вылетела в 2012 году и с тех пор не может вернуться обратно. В нынешнем сезоне наша команда уверенно прошла всю сетку в зоне «Европа/Африка», обыграв в июле у себя дома не самую простую сборную Нидерландов. Теперь россияне примут в Москве Казахстан. По сравнению с июльским противостоянием с голландцами у России произошли значительные изменения в составе — вместо Андрея Рублева и Теймураза Габашвили в играх одиночных разрядов национальную команду будут представлять Андрей Кузнецов и Евгений Донской. Рублев же вступит в игру в субботу, когда в паре с Константином Кравчуком выйдет на корт против Александра Недовесова и Андрея Голубева. Впрочем, расписание встреч может измениться из-за дождей в Москве: президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не исключил, что игры могут быть перенесены на понедельник и вторник.

16 сентября, 10.00, Андрей Кузнецов (Россия) — Александр Недовесов (Казахстан); 12.30, Евгений Донской (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан); 17 сентября, Константин Кравчук/Андрей Рублев (Россия) — Андрей Голубев/Александр Недовесов (Казахстан); 18 сентября, 10.00, Андрей Кузнецов (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан); 12.30, Евгений Донской (Россия) — Александр Недовесов (Казахстан). Национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча. Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Еще в среду этот матч можно было анонсировать как встречу двух лидеров Западной и Восточной конференций КХЛ. ЦСКА, несмотря на потерю ведущих игроков в межсезонье, сразу взял с места в карьер, потеряв очки лишь в стартовом выездном матче с действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом». В дальнейшем подопечные Дмитрия Квартальнова одержали восемь побед подряд в основное время и сейчас уверенно лидируют в регулярном первенстве. Малобюджетный «Автомобилист», в прошлом сезоне в самый последний момент сенсационно забравшийся в плей-офф, в этот раз не стал испытывать судьбу и сразу начал набирать очки для выполнения минимальной задачи. До среды команда Андрея Разина лидировала в Восточной конференции, но потеря очков в домашней встрече с казахстанским «Барысом» («Автомобилист» выиграл в серии буллитов) дала возможность подняться в таблице омскому «Авангарду».

16 сентября, 17.00. Стадион «Уралец» (Екатеринбург). Прямая трансляция на канале КХЛ

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) — «Уфа»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В субботу на родную арену в Черкизово вернется Юрий Семин — для легендарного главного тренера «Локомотива» это будет первая игра после августовского возвращения в команду. Первые результаты «железнодорожников» после назначения 69-летнего специалиста противоречивы — одержана выездная победа над «Краснодаром» (2:1), но при этом проиграно московское дерби со «Спартаком» (0:1). Интересно, что с «Краснодаром» не так давно удачно сыграла и «Уфа» — подопечные Виктора Гончаренко в предыдущем туре добились ничейного результата (0:0) с «быками», после чего их главный тренер Олег Кононов ушел в отставку. Одно это уже говорит о способности уфимцев испортить Семину возвращение домой.

17 сентября, 19.00. Стадион «Локомотив» в Черкизово. Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

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К своему первому в сезоне дерби два заклятых соперника подошли в гораздо лучшем турнирном положении, чем ожидалось до старта чемпионата. «Динамо», всю весну и лето имевшее проблемы с задержками по зарплате, внезапно сумело выиграть пять стартовых матчей, потеряв лишь одно очко во встрече во Владивостоке с «Адмиралом», у которого удалось выиграть лишь в серии буллитов. При этом победы были достигнуты в тяжелом дальневосточном выезде (вслед за «Адмиралом» бело-голубые повергли хабаровский «Амур»), а затем в играх с сильными ярославским «Локомотивом» и новосибирской «Сибирью». Затем команда Сергея Орешкина притормозила, проиграв три игры подряд, но в ее соперниках были лидирующие на «Востоке» «Авангард» и «Ак Барс». Красно-белые на старте одержали в семи турах пять побед в основное время, и теперь подопечные Германа Титова всерьез претендуют на попадание в плей-офф.

17 сентября, 17.00. МСА «Лужники». Прямая трансляция на КХЛ

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