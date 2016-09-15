Венгрия проведет референдум по политике ЕС по распределению беженцев

Власти Венгрии проведут референдум по политике Евросоюза по распределению беженцев. Об этом заявил глава парламента Венгрии Ласло Кевер. По словам политика, Будапешт проведет референдум в октябре этого года.

Кевер обратил внимание, что венгры имеют право высказать свое мнение по вопросу навязывания ЕС принятия решения в отношении расселения беженцев на территории Венгрии.

«Мы в октябре будем проводить референдум, и наши граждане выскажут свое мнение последующему вопросу, хотят ли они, чтобы ЕС имел право навязывать принятие решения в отношении расселения не граждан нашей страны на территории нашей страны», — заявил Кевер, выступая на европейской конференции спикеров парламентов.

Ранее «Известия» сообщили, что глава министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказался за немедленное исключение Венгрии из ЕС. Причиной Ассельборн назвал «опасную политику Венгрии» в отношении мигрантов.

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