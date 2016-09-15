В Москве после реконструкции открылся участок Калужского шоссе от МКАД до пересечения со строящейся трассой Солнцево–Бутово–Видное. Официальный старт двух тоннелей, трех эстакад, моста и пешеходного перехода дал мэр Москвы Сергей Собянин.



Одним из самых крупных проектов реконструкции стал самый длинный тоннель у поселка Газопровод. Возведена его подземная часть, а также въезд и выезд из него.



Тоннель входит в двухуровневую развязку, по которому пойдет основной ход Калужского шоссе. По новой дороге можно будет развернуться в сторону Троицка, двигаясь в направлении МКАД.



Проезжая часть на этом участке шоссе расширена до четырех полос в каждом направлении.



Также мэр города дал ход движению по 320-метровой эстакаде, которая соединяет обход деревни Сосенки, строящийся в рамках реконструкции, со старой трассой Калужского шоссе, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Открытые дорожные сооружения являются частью реконструкции Калужского шоссе от МКАД до ЦКАД. В ее рамках планируется построить девять эстакад, пять мостов, четыре тоннеля и 18 надземных и подземных пешеходных переходов.

Во время первого этапа масштабной реконструкции планируется построить почти 26 км дорог. Второй этап включает в себя возведение пяти эстакад, а также 25 км дорог.

