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В Москве после реконструкции открылся участок Калужского шоссе

В рамках первого этапа реконструкции в строй введено сразу семь дорожных сооружений, в том числе и тоннель у поселка Газопровод

В Москве после реконструкции открылся участок Калужского шоссе от МКАД до пересечения со строящейся трассой Солнцево–Бутово–Видное. Официальный старт двух тоннелей, трех эстакад, моста и пешеходного перехода дал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Одним из самых крупных проектов реконструкции стал самый длинный тоннель у поселка Газопровод. Возведена его подземная часть, а также въезд и выезд из него.

Тоннель входит в двухуровневую развязку, по которому пойдет основной ход Калужского шоссе. По новой дороге можно будет развернуться в сторону Троицка, двигаясь в направлении МКАД. 

Проезжая часть на этом участке шоссе расширена до четырех полос в каждом направлении.

Также мэр города дал ход движению по 320-метровой эстакаде, которая соединяет обход деревни Сосенки, строящийся в рамках реконструкции, со старой трассой Калужского шоссе, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Открытые дорожные сооружения являются частью реконструкции Калужского шоссе от МКАД до ЦКАД. В ее рамках планируется построить девять эстакад, пять мостов, четыре тоннеля и 18 надземных и подземных пешеходных переходов. 

Во время первого этапа масштабной реконструкции планируется построить почти 26 км дорог. Второй этап включает в себя возведение пяти эстакад, а также 25 км дорог.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

В Москве после реконструкции открылся участок Калужского шоссе

В рамках первого этапа реконструкции в строй введено сразу семь дорожных сооружений, в том числе и тоннель у поселка Газопровод

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