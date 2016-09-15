В донецком аэропорту при обстреле ВСУ ранен журналист

Военкор получил ранения во время съемок материала о соблюдении перемирия в Донбассе
В донецком аэропорту во время обстрела украинскими войсками пострадал военный корреспондент информационного агентства News Front Максим Фадеев.
По данным News Front, инцидент произошел в среду вечером, когда журналист снимал материал о соблюдении перемирия на территории ДНР и ЛНР. Когда он закончил съемку и направился к машине, рядом разорвалась мина.
Фадеев получил множественные ранения мягких тканей, его состояние на данный момент оценивается как средней тяжести. Однако он согласился дать интервью, в котором рассказал о том, как украинские силовики нарушают «режим тишины».
«Я был в районе донецкого аэропорта. Здание было зафиксировано. Было наступающее перемирие. По сути, там происходило всё то, что происходит последние дни. То есть перестрелки, обстрелы», — сказал Фадеев.
Данные о ранении журналиста также подтвердили в минобороны ДНР. Как сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, жизни Фадеева ничего не угрожает.
Напомним, в Донбассе в ночь на четверг вступил в силу «режим тишины». Об этой инициативе ЛНР и ДНР объявили во вторник.
Также сегодня в Донбасс с официальным визитом прибыли главы МИД Франции Жан-Марк Эйро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
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