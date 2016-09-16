Второе дыхание «Полярного сияния»

Некогда проблемный актив возобновляет свою деятельность. По состоянию на сентябрь 2016 года, запасы «Полярного сияния» составляют 6 млн т нефти. В этой связи компания начинает реализацию программы бурения 19 скважин, рассчитанной на 2017–2018 годы. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эксперты отмечают, что реанимировать предприятие инвесторам позволят растущие цены на нефть.

Как рассказал собеседник «Известий», на момент смены собственника «Полярного сияния» в конце прошлого года запасы предприятия составляли всего 3 млн т нефти. Однако сейчас они увеличены вдвое — до 6 млн т. Представитель «Русь-ойла» подтвердил эту информацию.

— В этом году «Русь-ойл» провела в «Русгеосервисе» переинтерпретацию всех существующих сейсморазведочных данных, и по ее результатам аудитор DeGolyer and MacNaughton признал увеличение запасов в два раза, до 6 млн т, — сказал собеседник, добавив, что основной прирост пришелся на Южно-Дюшевский лицензионный участок.



Это позволило «Полярному сиянию» начать реализацию программы бурения 19 скважин, рассчитанной на 2017–2018 годы. Как отметили в «Русь-ойле», при бурении будет применена новая технология — без отсыпки кустовых площадок на плавучих плитах «Мобистек». В ближайшие три года ожидается рост добычи нефти: в 2017 году она должна составить 350 тыс. т, в 2018-м — 400 тыс. т, в 2019-м — 490 тыс. т.



До недавнего времени «Полярное сияние», созданное еще в 1992 году, считалось проблемным активом. До конца 2015 года ей на паритетных началах владели американская ConocoPhillips и «Роснефть» (получила 50% долей от государственной «Архангельскгеологии»).



Предприятию принадлежит пять нефтяных месторождений Ардалинской группы в Ненецком АО: Ардалинское, Восточно-Колвинское, Ошкотынское, Западно-Ошкотынское и Центрально-Хорейверское (последнее открыто и введено в разработку в 2008 году).

За последние несколько лет добыча нефти в «Полярном сиянии» стремительно падала. В 2010 году она составляла около 700 тыс. т, в 2012 году — около 520 тыс. т, а в 2014 году упала до 410 тыс. т. ConocoPhillips заявляла о желании продать актив еще в 2012 году. В итоге компания была продана в конце 2015 года иностранным инвесторам и передана в доверительное управление компании «Русь-ойл», руководит которой Сергей Подлисецкий.



По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, несмотря на то что «Полярное сияние» рассматривали как актив с выработанными запасами и падающей добычей, для нового собственника предприятие оказалось удачной покупкой.

— Благоприятная рыночная конъюнктура значительно снизила цены внутри нефтегазовой отрасли, что позволило инвесторам подобрать наиболее привлекательные и рентабельные для нынешних цен варианты. К примеру, когда «Полярное сияние» было продано в конце прошлого года, котировки сорта Brent находились вблизи отметки $35 за баррель, а на текущий момент цена уже добралась до $46 и продолжает тестировать 50-долларовую отметку, — отмечает собеседник.

В свою очередь, директор департамента аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин лишь добавляет, что любые инвестиции в нефтяную сферу можно считать позитивным фактором как для нефтегазовой отрасли, так и для российской экономики в целом.